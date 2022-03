Rapinato e pestato in strada, aveva bloccato il ladro dopo il furto subito

Ha rincorso il ladro che lo aveva appena rapinato. Una volta che è riuscito a bloccarlo, però, è stato pestato in strada dal furfante. È quanto successo lunedì, in via Giovanni Giolitti, all'Esquilino. Vittima, un peruviano di 37 anni soccorso da alcuni passanti e dai carabinieri che hanno arrestato il ladro violento, poco dopo, al termine di una breve indagine nel quartiere che ospita la stazione Termini.

A finire in manette, un cittadino egiziano di 24 anni, accusato di rapina impropria. Sul posto i carabinieri hanno accertato che la vittima, nel tentativo di recuperare il suo smartphone rubatogli poco prima, aveva cercato di bloccarlo per non farlo scappare ma ne è nata una colluttazione. Il 24enne è stato condotto presso le aule del tribunale di Roma dove l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto il suo accompagnamento in carcere.