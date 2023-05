Rapinati a Monti inseguono il ladro, poi vengono derubati da un secondo malvivente

Due rapine nel volgere di pochi minuti: la prima nel rione Monti, la seconda poco distante dalla stazione Termini. Vittime due amici, derubati dello smartphone da due diversi malviventi. A finire in manette il secondo ladro, sottoposto poi a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato di aver rapinato del telefono cellulare due uomini che erano stati poco prima vittime di un precedente scippo.

Il prologo della vicenda in piazza degli Zingari, nel Rione Monti, poco distante dalla fermata metro Cavour. Rapinati del cellulare i due amici hanno inseguito il ladro. Raggiunto in via Giovanni Amendola, all'Esquilino, una delle due vittime due ha provato a bloccarlo mentre l'amico ha preso lo smartphone per comporre il 112. Proprio in quel momento, approfittando della concitata situazione, un secondo uomo - estraneo alla prima rapina - si è impossessato dello smartphone ed è fuggito.

Dopo una rapida indagine sono stati gli agenti del commissariato Viminale a sottoporlo a fermo di PG. A seguito di convalida del fermo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.