Presi a pugni dal branco davanti alla stazione e rapinati

Due cittadini indiani di 21 anni sono stati aggrediti a pugni appena scesi dalla metropolitana da quattro persone e hanno sottratto loro il telefono e i soldi. È accaduto davanti alla stazione della metro C Giardinetti, in via Casilina.

Sul posto era presente un vigilante che è riuscito a bloccare uno dei rapinatori. Poco dopo sono arrivati i poliziotti del commissariato Casilino che hanno quindi arrestato un egiziano di 18 anni per rapina aggravata in concorso. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere per individuare i complici.