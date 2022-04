Evade da L'Aquila e rapina due banche in provincia di Roma, colpo da 8300 euro

Ha deciso di evadere gli arresti domiciliari che stava scontando a L'Aquila per viaggiare verso la provincia di Roma e rapinare due banche. Un doppio colpo da 8300 euro che però è valso il carcere, al ladro fuggitivo acciuffato dai carabinieri che erano sulle sue tracce.

L'uomo, un 55enne originario della provincia di Foggia, è accusato ora di essere l'autore di due rapine a mano armata ai danni di due istituti bancari, uno a Manziana e uno ad Anguillara Sabazia. Tutto è iniziato lo scorso 6 aprile quanto il 55enne è fuggito dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto nella città de L'Aquila.

Dopo l'evasione si è diretto in una banca di Manziana dove, con la scusa di volere aprire un conto corrente, è riuscito ad accedere all'ufficio del direttore. Qui, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Bracciano, gli avrebbe puntato un taglierino alla gola costringendo la cassiera a consegnargli il denaro prelevato dalla cassa automatica, 2.500 euro, per poi fuggire allontanandosi a bordo della propria auto, parcheggiata poco lontano.

Due giorni dopo, l'8 aprile, il 55enne ha colpito ancora con lo stesso modus operandi. Questa volta la rapina è stata messa in atto in un istituto bancario di Anguillara Sabazia dove, con la stessa scusa, avrebbe avvicinato il direttore minacciandolo poi con lo stesso taglierino riuscendo in questo caso a farsi consegnare il contenuto di due casse automatiche, per un totale di 5.000 euro, oltre a 700 euro di un correntista presente in quel momento.

I carabinieri, dopo un'attenta analisi delle immagini immortalate dagli impianti di videosorveglianza dei due istituti e lungo le vie di fuga, hanno identificato l'uomo, che in passato aveva già consumato altre rapine nella stessa zona, riuscendo a risalire anche ai suoi movimenti nei pressi della banca di Manziana. Il giorno prima della rapina, infatti, il 55enne aveva effettuato un sopralluogo e, vestito con un abito elegante, era riuscito a carpire la fiducia del direttore, convinto che si trattasse di un normale cliente intenzionato ad aprire un conto corrente.



I militari hanno così intercettato l'indagato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura nel centro di Ladispoli e lo hanno bloccato. In casa sono stati trovati gli abiti utilizzati per le due rapine, il taglierino con cui aveva minacciato i direttori di banca e parte della somma rapinata. Al termine dell'udienza di convalida, il 55enne è stato associato presso il carcere di Civitavecchia, in attesa del processo.