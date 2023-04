Palpeggiata e rapinata all'alba davanti alla stazione Termini. Caccia all'aggressore

Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando è stata aggredita alle spalle, palpeggiata in strada e rapinata del portafogli che conteneva appena trenta euro. È l'incubo vissuto da una ragazza di ventidue anni, cittadina spagnola, a Roma in Erasmus. La giovane era in via Marsala, davanti a uno degli ingressi della stazione Termini, quando è finita vittima di un uomo.

L'agguato intorno alle 5:45 del mattino di domenica 23 aprile. Sul posto, allertata dalle grida della donna, sono arrivate prime alcune persone, poi la polizia e il personale del 118. La ragazza ha raccontato agli agenti del reparto volanti quando accaduto. Ora è caccia all'uomo.

Pochi giorni fa, dalle parti di Castro Pretorio, due turisti americani furono rapinati e minacciati con una pistola mentre rientravano in ostello.