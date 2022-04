Minacciata con una pistola e sequestrata nel negozio di telefonia. Il racconto della rapina

"Prima di uscire conta fino a mille, altrimenti sarà peggio per te". Questa la minaccia che un rapinatore armato di pistola ha fatto ad una commessa di un esercizio commerciale in centro storico, subito dopo aver appena consumato una rapina con annesso sequestro di persona. Rinchiusa in uno stanzino blindato - dove erano contenuti telefoni imballati e soldi - la lavoratrice dopo essersi trovata un'arma davanti al volto, è stata a sua volta rapinata di portafogli, orologio, anello e bracciale in oro che indossava. A raccontare quanto accaduto Cesare Carrozzi, titolare del negozio Wind Tre preso di mira venerdì mattina nella zona di largo Argentina.

Non presente al momento della rapina, Cesare Carrozzi spiega: "L'ho sentita al telefono, era molto agitata, particolarmente scossa. Mi ha raccontato che un uomo, con il volto travisato, le ha puntato una pistola contro". Poi, come se fosse a conoscenza di dove trovare il bottino "l'ha costretta ad aprire una sorta di stanza bunker dove teniamo i soldi e gli orologi". Una volta rapinato denaro e smartphone il malvivente, corpulento, vestito di scuro e con accento romano, ha quindi minacciato la commessa, poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, forse con l'aiuto di un complice che lo attendeva in strada.

Riuscita a liberarsi la donna ha quindi richiesto l'intervento al 112 comunicando l'accaduto al titolare: "Ci hanno ripulito" conclude Cesare Carrozzi. In via Florida, dove si trova il negozio in franchising Wind Tre sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Viminale. Sessanta circa i telefoni rubati, oltre al fondo cassa e quanto la commessa ha dovuto consegnare al rapinatore. Sul posto anche gli investigatori della polizia scientifica, a caccia di elementi utili a dare un nome ed un volto al rapinatore. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.