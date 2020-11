Tentato rapina in una villa con dentro una 80enne, ladri messi in fuga dal figlio

Sono entrati in una villa in zona Tor de’ Cenci nonostante in casa ci fosse un’anziana signora di 80 anni. Al rientro in casa il figlio ha sorpreso i due ladri e li ha messi in fuga. E’ accaduto lo scorso lunedì pomeriggio in un’abitazione di via Cesare Bazzani.

Due i ladri che sono riusciti ad entrare nella villetta di un imprenditore dopo aver praticato un foro nel muro dell’immobile. Una volta dentro hanno trovato l’anziana madre del proprietario. A mettere i bastoni fra le ruote ai due malviventi è stato poi il proprietario di casa, un imprenditore romano che, una volta rincasato, si è trovato davanti i due ladri.

Presi alla sprovvista i due rapinatori hanno quindi lanciato un vaso contro l’uomo e sono usciti dalla villetta per poi far perdere le proprie tracce a bordo di un’auto. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Spinaceto di polizia che indagano sull’accaduto assieme agli uomini della Squadra Mobile e della polizia scientifica.