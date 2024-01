Rapina a mano armata in villa: marito e moglie minacciati da una banda di uomini incappucciati

Erano nella loro villa di Frascati quando si sono trovati davanti cinque banditi incappucciati e armati di pistole. Una notte di terrore per marito e moglie minacciati e derubati di quanto contenuto in cassaforte. La rapina in una abitazione di Frascati, ai Castelli Romani.

Il colpo è stato messo a segno nella prima serata di mercoledì 24 gennaio. Scavalcato il muro perimetrale della villa di via di Salé la banda ha sorpreso i due pensionati, lei 78 anni lui 77, nel salone. "Con uno spiccato accento dell'est Europa", come dichiarato poi dalle vittime, gli hanno puntato contro le armi. Poi si sono fatti aprire due casseforti. All'interno oro, gioielli, argenteria e denaro. Prima di scappare hanno però manomesso e portato via le videocamere dell'antifurto.

Preso il bottino i cinque malviventi si sono dileguati a bordo di un'auto. Spaventati e sotto choc marito e moglie hanno quindi chiamato il 112. Visitati sul posto dal personale medico, nella villa dei Castelli Romani sono intervenuti i carabinieri della stazione e quelli del nucleo investigativo della compagnia di Frascati che hanno eseguito i rilievi scientifici a caccia di tracce lasciate dalla banda. I banditi sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.