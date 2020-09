Smurano una cassaforte, scoperti dal padrone di casa lo colpiscono con un martello

Sono entrati in una villa bifamiliare con all'interno i proprietari, alle 20.45. Una volta dentro sono riusciti a smurare la cassaforte. Un'attività che, per gli inevitabili rumori provocati, non poteva non attirare l'attenzione di chi nella villetta in zona Fidene, in quel momento si trovava.

Il proprietario è così salito per capire cosa stesse accadendo e si è trovato di fronte i due malviventi, con in mano la refurtiva asportata. In un attimo i due hanno deciso di reagire, colpendo con un martello in testa il proprietario e guadagnandosi così la fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'uomo ricovero in codice giallo al Pertini. Sul caso gli agenti del commissariato Fidene che hanno raccolto testimonianza, impronte e verificata la presenza di telecamere. Quantificato il bottino: 30mila euro in monili conservati all'interno della cassaforte.