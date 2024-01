Rapinano un ragazzo in strada per procurarsi una dose di cocaina a Tor Bella Monaca

Erano stati fermati per un controllo dalla polizia poco prima che rapinassero un ragazzo. Un furto per procurarsi il denaro e acquistare della cocaina da sniffare. Nonostante fossero "puliti" prima di essere identificati gli agenti hanno però ricostruito l'accaduto e hanno fermato uno dei due rapinatori. Identificato anche il complice al momento non è stato ancora rintracciato.

Sono stati gli agenti delle volanti impegnati in un servizio di controllo del territorio a fermare poco dopo la mezzanotte un'auto in via Cherso, in zona Villa Gordiani, al Prenestino. Alla guida un uomo italiano originario della Calabria, di fatto senza dimora, di 41 anni e un cittadino egiziano di 25, quest'ultimo già noto per furto e quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sottoposti a controllo a loro carico non risulta nulla di anomalo e vengono fatti andare via.

La mattina dopo i poliziotti apprendono di una rapina consumata poco dopo il loro controllo - intorno all'1:00 - a danno di uno studente nella vicina viale della Venezia Giulia. Vittima un ragazzo di 25 anni che ha poi riferito ai poliziotti del commissariato Torpignattara intervenuti sul posto di essere stato rapinato da un "uomo straniero, carnagione olivastra, barba lunga e cappello di lana". L'uomo corrisponde nella descrizione al 25enne controllato poco dopo la mezzanotte dagli stessi agenti delle volanti in via Cherso.

Gli agenti decidono così di appostarsi nella zona del Quarticciolo, anche tristemente nota come piazza di spaccio h24. Una giusta intuizione. Poco dopo su viale Palmiro Togliatti gli agenti intercettano l'auto controllata la notte prima. A bordo solo il 41enne che subito afferma: "Lo sapevo, per colpa di quello ci passo i guai io".

L'uomo viene portato in commissariato e racconta agli agenti di non conoscere l'egiziano. Di avergli dato un passaggio poco prima nella zona del Quarticciolo. Una volta al Prenestino la rapina di orologio e portafoglio. Insieme sono poi andati a Tor Bella Monaca a comprare della cocaina. Poi si sarebbe svegliato in auto la mattina senza ricordare quanto accaduto dopo.

Sottoposto a fermo di pg per rapina aggravata in concorso, il 41enne è stato portato in carcere a disposizione della magistratura. Ancora ricercato il 25enne egiziano.