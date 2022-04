Armato di coltello rapina negozio di telefonica: bottino 5 euro

Rapina aggravata continuata: è l'accusa di cui dovrà rispondere un 45enne bengalese arrestato dagli agenti del reparto volanti in zona Alessandrino. L'uomo è accusato di due rapine, una messa a segno e una tentata, commesse nella zona.

In particolare nel pomeriggio di ieri l'uomo è entrato in un negozio di telefonia, ha estratto un coltello ed ha minacciato il titolare. Bottino: cinque euro. A quel punto è uscito dal punto vendita e, dopo pochi minuti, ha messo nel mirino un negozio di fiori. Neanche il tempo di entrare però che il titolare, scorto il coltello - maldestramente celato dal malvivente - ha reagito, mettendo in fuga il 45enne.

In strada però erano nel frattempo accorse le volanti della polizia che, anche grazie all'aiuto del fioraio, hanno bloccato il ladro, disarmandolo. Per lui sono scattate le manette.