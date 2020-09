Rapina choc a Conca d'Oro, aggredita appena scesa dall'auto: ladri fuggono con Rolex e bracciali

E' stata aggredita alle spalle, scaraventata a terra e rapinata del suo Rolex e di alcuni bracciali. Rapina choc in zona Conca d'Oro, nella notte tra il 4 e il 5 settembre a Roma, in via Val Padana. Vittima una ragazza di 29 anni.

La giovane era appena scesa dalla macchina quando i due ladri, con il volto travisato dal casco, l'hanno aggredita e minacciata: "Non te move, te menamo", hanno detto con accento romano per poi sfilarle i suoi preziosi e fuggire a bordo di uno scooter.

La ragazza, scossa, ha raccontato i fatti agli agenti del commissariato di Fidene intervenuti. Sul caso indaga la polizia: è caccia ai ladri.