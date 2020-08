Passeggia in strada, un uomo lo spinge nel condominio dove vive e lo rapina

Ha avvicinato la vittima, un uomo di 36 anni, in via Trionfale, lo ha afferrato con la forza per un braccio e, sotto la minaccia di un coltello da cucina, lo ha condotto in uno stabile, quello dove vive. Dopo aver aperto il portone dell'edificio, l'ha spinto all'interno dell'androne e gli ha rubato 200 euro che aveva in un borsello.

Poi, prima di darsi alla fuga verso i piani superiori, il malvivente ha colpito la vittima alla tempia e alla mascella con il manico del coltello. E' quanto successo intorno alle 18 di mercoledì 12 agosto.

Malgrado fosse ferito, l'uomo non si è scoraggiato e ha seguito, senza mai perderlo di vista, il suo aggressore che, nel frattempo, era entrato all’interno di un appartamento al quinto piano dello stabile.

Questo è quanto ha raccontato il malcapitato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati che sono intervenuti immediatamente sul posto.

Con l'ausilio di un'altra pattuglia dello stesso ufficio e del commissariato Monte Mario, i poliziotti sono saliti nell'appartamento in questione dove hanno trovato il sospettato, un 31enne romeno, in compagnia di una donna. L'uomo, che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima, quando ha visto gli agenti, ha iniziato ad innervosirsi tentando di ostacolare il loro ingresso all'interno dell’abitazione.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto sia i 200 euro corrispondenti esattamente al numero di banconote rubate poco prima al 36enne che il coltello utilizzato per la rapina. Accompagnato negli uffici di polizia, il romeno di 31 anni, è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina aggravata.