"Aiuto, mi sta rapinando": turista urla e i residenti chiamano i carabinieri. Preso il ladro

"Aiuto, mi sta rapinando". Sono state le urla di una giovane turista portoghese e dare l'allarme. Le ragazza, nella notte tra il 18 e il 19 agosto, è stata vittima di una aggressione in via di Porta Labicana, in zona San Lorenzo, a Roma.

La giovane turista portoghese è stata spintonata da un cittadino originario di Capo Verde che ha tentato di strapparle la catenina d'oro dal collo. Le sue grida hanno allarmato i residenti che hanno così dato l'allarme al numero unico per le emergenze. Sul posto i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo che lo hanno arrestato.