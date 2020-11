Accerchiato da due uomini e rapinato in strada

Accerchiato e rapinato in strada da una coppia di uomini. Vittima un ragazzo di 25 anni, preso di mira nel pomeriggio di lunedì su via Marghera, strada che collega la zona di Castro Pretorio a Termini.

Avvicinato dai due malviventi il giovane, un cittadino del Bangladesh, è stato minacciato e costretto a consegnare alla coppia il telefono cellulare e 150 euro. I due si sono poi allontanati con la vittima che ha allertato gli agenti di polizia del commissariato Villa Glori intervenuti sul posto.

Ladro d’auto a Boccea

Sempre la polizia è intervenuta poco più tardi in via di Boccea dove gli agenti del Commissariato Primavalle hanno fermato un uomo, un cittadino indiano di 30 anni, mentre provava a rubare un’auto in sosta.