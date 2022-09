Rapina un negozio del centro dopo aver aggredito la titolare

Ha aggredito la titolare di un negozio nel pieno centro di Roma per poi allontanarsi dopo aver rubato decine di borse e portafogli. A bloccare il ladro in fuga, che stava cercando di fuggire lungo via di Torre Argentina sono stati gli agenti della polizia locale che hanno così arrestato un cittadino di 33 anni.

Gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana hanno anche recuperato l'intera refurtiva. Stando a quanto emerso, sono state le urla della donna che, attirando l'attenzione di alcuni passanti, hanno messo in fuga il rapinatore, bloccato pochi istanti dopo.

Una dinamica dei fatti confermata anche dalle immagini di una telecamera presente all'interno dell'attività commerciale, subito esaminate dagli agenti che hanno anche un oggetto appuntito, usato dall'uomo per cercare di immobilizzare la vittima.