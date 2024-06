"Aiuto, mi ha derubata": rincorre il ladro per San Lorenzo e lo fa arrestare

"Aiuto, mi ha rubato il cellulare". Prima le urla, poi corsa. Così una donna, nonostante il furto, ha voluto far valere le proprie ragioni rincorrendo un ladro che le aveva strappato dalle mani un cellulare dalle mani in via dei Luceri.

È quanto successo lo scorso sabato. Le grida della vittima hanno attirato l'attenzione degli agenti della polizia di Stato del commissariato San Lorenzo. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo, un 25ennem ha immediatamente tentato di disfarsi del telefono lanciandolo sotto una macchina parcheggiata.

Gli investigatori una volta raggiunto e fermato l'uomo sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato di essere stata rapinata poco prima, mentre scendeva dall'autobus. Gli agenti, ascoltata la testimonianza della donna, e recuperato contestualmente il telefono rubato, lo hanno restituito alla proprietaria e arrestato l'uomo.