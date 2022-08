Ladre in casa, arriva il proprietario e scoppia la lite

Dovrà rispondere di tentata rapina la 25enne italiana fermata ieri dalla polizia mentre stava entrando in un appartamento di San Lorenzo. in via dei Campani. A dare l'allarme, poco dopo le 10 di ieri, venerdì 26 agosto, il proprietario di casa che ha trovato la donna e due sue complici intente a manomettere il nottolino della serratura, per introdursi all'interno.

Due delle tre ladre, alla vista del proprietario sono scappate. La 25enne è stata invece bloccata e con l'uomo ne è nata una colluttazione, costata all'anziano delle lievi escorrazioni. A bloccare la donna l'arrivo degli agenti del commissariato San Lorenzo.

Dai successivi accertamenti è risultata già destinataria di un mandato di cattura per una pena di 2 anni, 6 mesi e 11 giorni per furto.