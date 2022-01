Cinecittà est, ladro armato di forbici rapina monete e spazzolini da una farmacia

È entrato in una farmacia della zona di Cinecittà est e, armato di forbici, ha preso quanto poteva per poi scappare. A trovarlo, dopo una indagine, gli agenti della sezione volanti e del commissariato Tuscolano.

Procedendo all'esame delle telecamere di video sorveglianza, dopo essere arrivati sul posto, gli investigatori hanno potuto constatare che l'uomo, un 46enne romano, nel corso din una rapina aveva minacciato la farmacista con un paio di forbici aveva portato via un sacchetto di monete e 3 spazzolini prelevati da un espositore.

Gli agenti hanno anche notato, prima di diramare una notacon le caratteristiche fisiche a tutte le pattuglie finalizzata al suo rintraccio, che l'uomo aveva toccato a mani nude un cassetto del bancone e la cassa automatica. È stata poi una pattuglia della sezione volanti a notare un soggetto, con delle caratteristiche analoghe a quelle segnalate, uscire da una farmacia in via Ciamarra.

Fermato e perquisito il 46enne è stato trovato in possesso di un sacchetto di monete e un paio di forbici da elettricista. Estesa la perquisizione allo scooter a lui in uso i poliziotti hanno trovato anche gli spazzolini da denti. Proseguono le indagini per verificare se lo stesso possa aver effettuato altre rapine.