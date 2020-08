Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne

Paura ad un bancomat di via Cassia dove un uomo è stato accoltellato al collo mentre stava versando denaro in banca. Vittima un cittadino italiano di 44 anni preso di mira nella mattinata di domenica mentre si trovava all'esterno dell'istituto bancario.

In particolare l'aggressione è avvenuta all'esterno della Banca Intesa San Paolo che si trova al civico 917 della via Cassia. Qui la vittima è stata sorpresa alle spalle da un malvivente che lo ha ferito al collo con un coltello da cucina. Una rapina non consumata, con il malvivente che dopo aver accoltellato il 44enne si è dato alla fuga a mani vuote.

Allertati i soccorsi il 44enne è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Villa San Pietro. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Flaminio e Ponte Milvio che indagano sull'accaduto. Il rapinatore è attivamente ricercato dalla polizia.