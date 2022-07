Rapina macelleria armato di pistola: la madre fa "il palo"

Una donna di 51 anni e il figlio di 24, entrambi di Lariano, sono finiti in carcere con l’accusa di avere rapinato nel 2018 una macelleria in via dei Volsci, a Velletri.

A dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri di Lariano. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini madre e figlio, che all’epoca avevano rispettivamente 47 e 20 anni, il 28 luglio del 2018 avevano organizzato un colpo in macelleria: il figlio era entrato armato di pistola e l’aveva puntata contro i dipendenti per farsi consegnare l’incasso, la madre lo aveva aspettato fuori, a bordo di un’auto rubata, pronta a fuggire non appena fosse uscito.

I carabinieri sono risaliti a loro nel corso di un’indagine anti droga, grazie a una serie di intercettazioni. La donna dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione mentre il figlio ne dovrà scontare oltre 4.