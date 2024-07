Colpo grosso alle Poste di Monte Porzio Catone: armato di pistola scappa con 100mila euro

Attimi di terrore all'ufficio postale di Monte Porzio Catone, dove nella mattinata di sabato 13 luglio è andata in scena una rapina.

Rapina alle poste di Monte Porzio Catone

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Frascati, intorno alle 8, un uomo con volto travisato si è avvicinato da dietro a un dipendente che stava aprendo l'ufficio postale, puntandogli una pistola alla nuca. Gli ha intimato di entrare e poi di recarsi alla cassaforte.

Bottino da 100mila euro

Il rapinatore ha costretto il dipendente a prelevare i contanti custoditi all'interno, circa 100mila euro, per poi fuggire. Non è chiaro se l'uomo avesse un complice ad attenderlo nei paraggi, pronto per la fuga.

Caccia all'uomo

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i militari hanno ascoltato il dipendente e poi attivato dei posti di blocco nella zona. Al vaglio le riprese delle telecamere di sorveglianza installate dentro e fuori l'ufficio postale.