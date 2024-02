Donna rapinata in casa: banditi la costringono a consegnare oro e contanti

Pomeriggio di paura per una donna a Cinecittà Est, nel quadrante del Tuscolano. Erano circa le ore 18 di ieri, venerdì 9 febbraio, quando la signora ha sentito dei rumori provenire dalla cucina ed entrando nella stanza ha trovato due uomini con il volto coperto che, sorpresi, l’hanno minacciata con un’arma. Un oggetto di metallo non meglio specificato.

Rapina in casa al Tuscolano

Così quello che probabilmente doveva essere un furto in appartamento si è trasformato in una vera e propria rapina. La donna sessantenne, a quanto apprende RomaToday, sotto la minaccia dei due uomini è stata costretta ad aprire la cassaforte nella quale custodiva diecimila euro in contanti e alcuni monili d’oro.

La fuga calandosi dalla finestra

I malviventi, intascato il bottino, si sono allontanati calandosi dal balcone della cucina, quello dal quale erano entrati scardinando una grata. Fortunatamente per la donna solo un grosso spavento e la perdita di contanti e oro. La signora non è stata ferita né ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. I due rapinatori sono fuggiti, indaga la Polizia di Stato per assicurare i responsabili alla giustizia.