Rapinati mentre sono in vacanza a Roma, turista ferito alla mano con un coltello

Un primo dell'anno a Roma che non dimenticheranno. A trovarsi davanti un rapinatore armato di coltello un gruppo di giovani turisti messicani. A farne le spese due di loro, uno spintonato e derubato del telefonino e l'altro rimasto ferito ad una mano dalla lama del malvivente. La rapina all'alba di sabato 1 gennaio a Castro Pretorio.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Macao ad intervenire in via Marghera, a seguito di una segnalazione al 112 da parte di un gruppo di 5 giovani cittadini messicani, tutti poco più che ventenni e a Roma per turismo, i quali hanno riferito che uno di loro era stato strattonato, spinto a terra e rapinato del telefono cellulare da uno sconosciuto armato di coltello.

Arrivati sul posto, i militari hanno prestato assistenza ad un amico del derubato (un ragazzo di 21 anni) intervenuto per difendere il connazionale e che, secondo quanto riferito, è stato a sua volta ferito ad una mano dal presunto ladro con un coltello.

Durante le fasi dell’intervento, i giovani hanno notato una persona che stava camminando poco lontano, lungo la strada, riconoscendola quale autore della rapina e indicandola ai militari. Alla vista dei carabinieri, il sospettato si è dato velocemente alla fuga, ma i militari sono riusciti a bloccarlo, nonostante la sua vigorosa resistenza. Nelle sue tasche, hanno recuperato il telefono rubato, poi restituito al legittimo proprietario.

Il giovane ferito, trasportato dai sanitari del 118 al policlinico Umberto I, per lui una ferita da taglio alla mano sinistra con interessamento di un nervo: ne avrà per 15 giorni. Mentre il presunto autore dell'aggressione, un cittadino algerino di 23 anni nella Capitale senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria