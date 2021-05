Rapinato da una prostituta viene minacciato con una spranga di ferro

Era intento a passeggiare in strada, in via San Godenzo all’altezza di via Cassia, a Roma Nord, quando è stato avvicinato da una transessuale la quale, in un primo momento, ha finto di accarezzarlo in più parti del corpo, poi gli ha preso il telefono cellulare. Alla richiesta del proprietario di restituirgli l’apparecchio la meretrice lo ha minacciato con una spranga di metallo chiedendogli dei soldi in cambio della restituzione dello stesso. Nel momento in cui la vittima ha chiamato il 112 la "lucciola" è scappata.

Le descrizioni fisiche della prostituta, fornite immediatamente dal derubato agli agenti del commissariato Flaminio, diretto da Luca Cosimati, hanno permesso poco dopo di individuare e bloccare la fuggitiva con indosso il cellulare sottratto e, poco distante, recuperare anche la spranga utilizzata per le minacce.

Identificata in una cittadina brasiliana di 38 anni, sin da subito ha iniziato a reagire contro gli agenti e, quando è stata posta all’interno della volante per essere accompagnata in commissariato, ha iniziato una serie di atti autolesionistici, sia a bordo della volante con testate contro il vetro sia all’interno degli uffici del commissariato aggredendo il personale della Polizia di Stato.

Bloccata non senza difficoltà la transessuale è stata accompagnata, assieme ai poliziotti, all’ospedale di Villa San Pietro. La 38enne sudamericana, al termine degli atti è stata arrestata per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.