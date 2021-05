Rapina farmacia e scappa col denaro, testimone fornisce identikit e lo fa arrestare

Il colpo tentato in un esercizio commerciale di via Giuseppe Girolami, a Torrevecchia

Lo ha seguito un testimone senza farsi notare. Fornita la descrizione ai carabinieri lo ha poi fatto arrestare. Così è finito in manette un rapinatore che aveva appena messo a segno un colpo in una farmacia. E' successo a Torrevecchia lunedì mattina.

A far gelare il sangue di clienti e dipendenti della farmacia di via Giuseppe Girolami un uomo armato di coltello. Entrato nel locale di Torrevecchia intorno alle 12:30 ha minacciato i farmacisti con l'arma per poi farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 250 euro. Poi la fuga a piedi.

Scappato con il denaro il malvivente è stato seguito da un testimone che ha poi fornito ai militari dell'Arma intervenuti dopo la richiesta d'intervento al 112 un identikit del rapinatore.

Rintracciato dai carabinieri della Stazione di Montespaccato con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma il malvivente è stato poi bloccato e trovato con il denaro ed il coltello usato poco prima per la rapina. Accompagnato in caserma l'uomo è stato arrestato mentre il denaro è stato riconsegnato ai farmacisti.