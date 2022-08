Paura all'alba a Termini, tenta di rapinare un uomo e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio

Momenti di paura all'alba di domenica 21 agosto, a Termini. Un nigeriano di 23 anni ha accoltellato un uomo, un tunisino di 26 anni, per rapinarlo davanti alla stazione principale di Roma. È quanto successo intorno alle 5 del mattino in piazzale dei Cinquecento. Solamente i riflessi della vittima hanno evitato la tragedia.

Sul caso indaga la polizia di Stato, con gli agenti del commissariato Vescovio che hanno arrestato il 23enne, accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe avvicinato il tunisino per rapinarlo. Poi con un coltello da cucina lo ha aggredito, accoltellandolo.

La vittima, per parare il colpo, si è portato il braccio in protezione del volto ed è stato colpito. Soccorso, è stato portato all'ospedale San Giovanni dove è stato medicato. Ne avrà per 8 giorni. Il 23enne, invece, è stato arrestato poco dopo. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.