Paura al parco: minacciato col taglierino e rapinato del prezioso orologio

Rapina al Prenestino dove un uomo è stato strattonato e minacciato con un taglierino per poi essere derubato dell'orologio. La segnalazione via radio alla polizia di una rapina a danno di un uomo al parco del Torrione. Arrivati nell'area compresa fra la via Prenestina e via Ettore Fieramosca, gli investigatori del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, sono immediatamente arrivati nel luogo in cui si trovava la vittima.

L'uomo ha quindi raccontato ai poliziotti di essere stato rapinato da un ragazzo: questi ha prima tentato di strappargli di mano il cellulare strattonandolo e poi, non essendo riuscito nel suo intento, gli ha sfilato dal polso l’orologio, del valore di 500 euro, servendosi di un taglierino.

Raccolte le descrizioni del giovane, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato, poco dopo, a Piazzale Prenestino: fermato per un controllo mentre cercava di allontanarsi frettolosamente, un 30enne marocchino in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, nella tasca dei pantaloncini nascondeva il taglierino utilizzato per commettere il reato. Il malviente è stato poi arrestato per rapina.