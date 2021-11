Rapina in tabaccheria, minaccia titolare con il coltello e scappa con il denaro

Felpa con cappuccio, mascherina e coltello in pugno. Paura in tabaccheria dove un bandito ha minacciato il titolare scappando con il denaro contenuto nelle casse. Il colpo nel primo pomeriggio in un esercizio commerciale di Casal Palocco.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 14:30 di martedì 23 novembre da una tabaccheria di via di Casal Palocco. Minacciato il titolare il rapinatore si è fatto consegnare circa 350 euro per poi allontanarsi a piedi fra le strade del quartiere residenziale. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del X Distretto Lido di polizia.

Ascoltata la testimonianza del tabaccaio, i poliziotti hanno cominciato una battuta di ricerca del rapinatore nella zona, al momento con esito negativo.