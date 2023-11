Tabaccaio insegue rapinatore, colpito con un pugno viene picchiato anche dai complici

Colpito con un pugno al volto dal rapinatore che stava inseguendo e poi aggredito dai complici che lo stavano aspettando per scappare in auto. Vittima un tabaccaio di Ciampino. In manette un 20enne originario di Napoli, ma residente nel comune alle porte della Capitale con il resto della banda di riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.

I fatti risalgono alla sera del 31 ottobre scorso, quando il giovane è stato notato avvicinarsi a un espositore esterno di una tabaccheria di via Morena, è si è impossessato di borselli in pelle e ombrelli, per poi darsi alla fuga. Il titolare, accortosi del furto tramite le telecamere di video-sorveglianza, ha rincorso il 20enne che, per guadagnarsi la fuga, lo ha colpito al volto e al corpo, con l’aiuto di altri giovani, per poi salire a bordo di un’auto, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Ciampino è arrivata sul posto e ha prestato soccorso all’esercente e, grazie alle acquisizioni di testimonianze di alcuni passanti e le immagini di varie telecamere installate in zona, sono riusciti a identificare il presunto rapinatore e a risalire all’autovettura utilizzata per scappare. Raggiunto presso la sua abitazione, il giovane ha cercato di fuorviare le investigazioni e i sospetti, essendosi in breve tempo cambiato di abiti, tuttavia è stato riconosciuto con certezza dalla vittima, che ha presentato denuncia.

I militari della compagnia di Castel Gandolfo hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita alla vittima, mentre il 20enne è stato condotto presso il carcere di Velletri, a disposizione della locale procura.