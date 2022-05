Rapina al supermercato Carrefour dell'Eur

Incastrato dagli abiti usati durante la rapina rinvenuti dove la polizia lo ha trovato. A finire in manette un 54enne romano che lo scorso 8 maggio aveva messo a segno un colpo in un supermercato all'Eur. Sono stati gli agenti del IX distretto Esposizone ad intervenire al Carrefour di viale Cesare Pavese per una rapina all'esercizio commerciale ad opera di un uomo armato di coltello.

Le immagini di videosorveglianza, presenti nell’esercizio commerciale, hanno permesso agli agenti, anche attraverso l’utilizzo di attività tecniche, di identificare in un 54enne il probabile autore. L’uomo, dopo alcuni giorni di ricerche, è stato rintracciato in una struttura alloggiativa del comune di Roma e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Dopo la convalida del fermo, il gip presso il tribunale di Roma, ha applicato per il 54enne la misura della custodia cautelare in carcere.