Rapina al supermercato, i ladri usano l'auto per sfondare l'ingresso

I carabinieri sono sulle tracce dei ladri che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorsi hanno preso di mira un supermercato in via Squillace, zona Statuario, usando un’auto come ariete per sfondare la vetrata e introdursi all’interno.

L’allarme è stato dato intorno alle 2 dagli addetti alla vigilanza privata, che nel riscontrare il furto hanno chiamato il 112. Al loro arrivo, i militari della stazione Roma Appia hanno trovato la saracinesca del supermercato divelta e la vetrata d’ingresso in frantumi, all’interno una cassa svuotata. Il bottino è stato di circa 1.000 euro, oltre ai danni causati dall’irruzione.

I carabinieri hanno già requisito i filmati delle videocamere di sorveglianza e stanno conducendo le indagini per risalire agli autori del furto.