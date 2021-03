Rapinano Carrefour e scappano in scooter, passante segna la targa e li fa arrestare

La rapina messa a segno in un supermercato del Portuense

Via Mengarini (foto google)

Incastrati da un passante che ha segnato la targa dello scooter in fuga. Succede al Carrefour di via Mengarini, al Portuense. “Rapina appena consumata in un supermercato”. Questa la segnalazione della Sala Operativa della Questura di Roma divulgata agli equipaggi della Polizia di Stato dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

I poliziotti, si sono diretti immediatamente sul posto ed un passante, avendo notato uno scooter accesso con un uomo a bordo, si è reso conto di quanto stava accadendo e, quando ha visto l’autore della rapina salire a bordo dello scooter e fuggire insieme al “palo”, ha fornito loro il numero della targa.

Gli agenti dell’ XI Distretto già da diverso tempo hanno avviato un’attività di indagine per alcune rapine avvenute nella stessa zona, attenzionando proprio i due uomini in fuga.

Recatisi sotto l’abitazione di uno dei sospettati, gli investigatori lo hanno rintracciato insieme al suo complice. Sin da subito i due si sono mostrati visibilmente agitati, trasudando dalla fronte e senza che nessuno glielo avesse contestato, alla richiesta da parte degli operatori di fornire un documento d’identità uno dei due ha risposto "Non ho commesso nessuna rapina…”

Le descrizioni fornite dal passante e le note di ricerca della Sala Operativa hanno consentito ai poliziotti di procedere alla perquisizione personale: uno è stato trovato con le chiavi dello scooter ritrovato, ancora caldo, poco dopo nelle vicinanze dell’abitazione e risultato essere quello utilizzato per la fuga. Al complice invece è stato trovato in possesso di denaro contante ed un paio di guanti neri .

Accompagnati negli uffici di polizia, i due, rispettivamente di 42 e 44 anni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

La rapina verso le 15:10 di giovedì 18 marzo. Entrato nel negozio un uomo travisato da mascherina FP2 bianca, ha minacciato un dipendente. Spaventato, il cassiere, gli ha consegnato 75 euro. Il malvivente poi, è fuggito con la complicità del “palo” che lo attendeva a bordo dello scooter acceso.