Paga una baguette e nasconde la refurtiva, sorpresa dal vigilante lo colpisce con due pugni

Ha pagato una baguette ma ha nascosto la refurtiva cercando di uscire dal supermercato senza pagarla. Succede in un esercizio commerciale di Ostia dove la donna, sorpresa dall'addetto alla sicurezza, lo ha poi aggredito.

Sono stati i poliziotti della Sezione Volanti e del X Distretto Lido di Roma, ad intervenire per una segnalazione di rapina all’interno di un supermercato in via delle Azzorre. Sul posto hanno trovato un uomo ed una donna che discutevano fuori dall’esercizio commerciale: lui, addetto alla sicurezza del negozio, ha raccontato di averla vista occultare nella borsa 2 scatolette di salmone e delle tavolette di cioccolata per poi pagare alla cassa solo una baguette.

Scattato l’allarme antitaccheggio, l’ha seguita fuori ed è stato colpito con 2 pugni al petto da una donna italiana di 35 anni che, arrestata, dovrà rispondere del reato di rapina.

Ladro in un supermercato alla Cecchignola

Sono invece stati gli agenti delle volanti ad essere state inviate dalla Sala Operativa in viale dell’Esercito, in zona Cecchignola, dove un 39enne romano, dopo aver rapinato 2 cassiere all’interno di un supermercato, era stato bloccato da 5 militari liberi dal servizio.

Vistosi colto con le mani nel sacco, l’uomo ha restituito 350 euro presi da una cassa, ma nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni nascondeva gli 865 euro asportati dall’altra e, nella tasca posteriore degli stessi pantaloni, il taglierino utilizzato per farsi dare il bottino dalle 2 donne.