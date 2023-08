Tenta rapina al supermercato, un cliente lo segue in auto e lo fa arrestare

Ha tentato il colpo il un supermercato, ma non aveva fatto i conti con il cassiere e con un cliente dell'esercizio. Così un uomo di trentatré anni è stato arrestato dagli agenti dell'undicesimo distretto San Paolo e del dodicesimo distretto Monteverde. I fatti in un supermercato in via del Trullo.

Giunti sul posto, il cassiere ha riferito che durante il suo turno di lavoro ha visto avvicinarsi un uomo con volto coperto, il quale tentava insistentemente e con violenza di aprire il registratore di cassa con l'intento di asportare il denaro contenuto all'interno, intimando al cassiere di aprirlo ma non riuscendo nel suo intento si è dato alla fuga.

Un cliente del supermercato che ha assistito all’accaduto è salito a bordo della sua auto e ha seguito l’uomo, un 33enne italiano, segnalando telefonicamente alla sala operativa la sua posizione e permettendo agli agenti di bloccarlo e arrestarlo.