Direttore del supermercato picchiato da un rapinatore

Ha sottratto alcuni generi alimentari da un supermarket sulla via Nomentana, in zona Quartiere Africano, vistosi scoperto, nel tentativo di darsi alla fuga ha spintonato un dipendente e percosso il direttore. Il 50enne italiano è quindi stato arrestato per rapina dagli agenti del commissariato Vescovio. E' accaduto in un supermercato della catena Castoro.

Inoltre, uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale si è accorto che i vestiti e lo zaino indossati dall’uomo erano gli stessi che, a seguito di furto, gli erano stati sottratti alcuni giorni prima assieme al portafoglio ed al tablet. L’arresto è stato convalidato con l’obbligo di presentazione alla PG.

Rapina violenta in strada

Ha cercato di rubare uno zaino ad un passante il 65enne arrestato, sempre nel pomeriggio di ieri, dagli agenti del commissariato Sant’Ippolito. All’opposizione della vittima il presunto autore lo avrebbe colpito con 3 pugni. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.