Rapina al supermercato: armati di pistola minacciano dipendenti e scappano col denaro

Hanno atteso la fine della giornata lavorativa consapevoli di poter trovare una maggiore disponibilità di denaro nelle casse. Poi la rapina, con i dipendenti del supermercato minacciati con le pistole e la fuga con il bottino. Nel mirino di una coppia di banditi il Carrefour Express che si trova alla Muratella.

La rapina si è consumata intorno alle 19:15 di giovedì pomeriggio. Passamontagna e pistole in pugno due malviventi hanno gelato il sangue di lavoratori e clienti dell'esercizio commerciale che si trova in viale Gaetano Arturo Crocco. Dopo aver minacciato i cassieri si sono fatti consegnare il denaro e poi si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter in direzione di via della Magliana.

Ricevuta la richiesta di intervento al 112, nella strada del Municipio Arvalia, sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e dei commissariati San Paolo e Spinaceto di polizia. Ad ascoltare i testimoni gli investigatori della squadra Mobile.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato San Paolo che hanno acquisito le immagini delle telecamere. A parte la paura nessuno è rimasto ferito con il denaro rapinato ancora in via di quantificazione.