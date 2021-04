Rapina al supermercato: ladri di tonno in fuga con l'auto rubata

I tre ladri sono stati fermati dalla polizia in via Edoardo Jenner

Rapina di un supermecato a Monteverde dove tre giovani ladri dopo aver rubato delle scatolette di tonno al Pam di via Valtellina si sono dati alla fuga a bordo di un'auto rubata.

Il furto messo a segno in un esercizio commerciale di via Valtellina. Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, è stata poi una pattuglia delle volanti della polizia ad intercettare la vettura in fuga in via Edoardo Jenner. Fermati i fuggitivi all'interno dell'auto gli agenti hanno trovato 2 confenzioni di tonno composte da 11 scatole che i ladri avevano rubato al supermarket.

Dai successivi controlli i poliziotti hanno scoperto che l’auto era stata rubata e che il nome fornito da uno dei ragazzi era falso. Inoltre uno dei tre fermati aveva dei precedenti ed era ricercato per evasione. Terminati gli accertamenti gli agenti hanno poi arrestato un 28enne per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale. Denunciati per furto e ricetazzione anche una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 27.

L'automobile è stata restituita al leggittimo proprietario.