Banda incappucciata tenta furto in supermercato, ecco perché il colpo è andato in fumo

Incappucciati e armati di piede di porco, hanno provato a saccheggiare un supermercato a Le Rughe, nel comune di Formello, in viale Africa. Un colpo ben studiato per portarsi via la cassa continua, andato però in fumo grazie all'intervento dei carabinieri. La banda, infatti, una volta sentito il rumore delle sirene è fuggita a bordo di un'auto scura.

È quanto successo intorno alle 2 del 20 ottobre. I carabinieri di Le Rughe, hanno quindi raccolto i primi indizi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, iniziando la caccia alla banda incappucciata. Le indagini sono in corso.