La commessa che si nasconde sotto le casse e fa arrestare un rapinatore

Ha avuto la freddezza di dare l'allarme e nascondersi sotto la cassa davanti ad un rapinatore che la minacciava brandendogli contro un coccio di bottiglia rotta. Poi - con l'aiuto degli altri colleghi del supermercato - sono riusciti a guadagnare il tempo necessario affinché arrivasse la polizia e lo bloccasse in flagranza di reato. A mettere i bastoni fra le ruote di un malvivente i lavoratori del supermercato Tigre al Collatino. A finire in manette un 40enne, vecchia conoscenze delle forze dell'ordine.

La tentata rapina è avvenuta poco prima delle 20:00 di domenica 12 giugno al supermercato che si trova sulla via Collatina. Entrato nel supermercato il malvivente ha impugnato una bottiglia vuota di birra che nascondeva sotto la maglia e, come nei film, l'ha rotta contro la cassa che aveva deciso di ripulire. Poi le minacce: "E' una rapina, dammi i soldi", le parole rivolte ad una giovane cassiera contro cui brandiva il coccio di vetro.

Seppur spaventata la commessa non ha però ceduto alle minacce ed è riuscita prima a dare l'allarme alle forze dell'ordine e poi a nascondersi sotto la cassa. Particolarmente agitato il rapinatore ha cominciato a dare in escandescenze ed ha cominciato a colpire le casse e tutto quello che aveva a tiro con calci e pugni. A farlo temporeggiare i colleghi della cassiera intervenuti a difesa della giovane una volta udito il trambusto.

Dei minuti fatali per il malvivente, nel corso dei quali sono arrivati sul posto i poliziotti delle volanti della questura di Roma che, una volta nel Tigre, lo hanno sorpreso con ancora in mano il coccio di bottiglia rotto. Bloccato è stato poi identificato in un 40enne romano, con precedenti specifici. Arrestato per tentata rapina è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissmo.