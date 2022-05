Armato di pistola rapina due supermercati e investe un carabiniere

Nella stessa sera ha rapinato due supermercati e poi investito un carabiniere, ricoverato successivamente in gravi condizioni Un 23enne stato arrestato dai militari dell'Arma per rapina a mano armata e tentato omicidio. La sera dell'11 maggio ha colpito in sequenza due supermercati di Velletri, il Carrefour e l'Eurospin, poi si è messo alla guida di un'auto e per sottrarsi al controllo ha investito un militare dell'Arma.

La vittima, soccorsa anche da un equipaggio del commissariato di polizia di Anzio, come riporta LatinaToday ha riportato diverse lesioni ed è stata portata d'urgenza in pronto soccorso. Il carabiniere non è in pericolo di vita. Il giovane, nel frattempo, aveva cercato di far perdere le proprie tracce ma dopo un inseguimento è stato fermato e arrestato.

Le perquisizioni successive hanno permesso di accertare la responsabilità del 23enne in merito alle rapine consumate nei due esercizi commerciali di Velletri e dopo le formalità di rito il giovane è stato trasferito in carcere.