Lo studente aggredito e rapinato dello scooter da due 15enni all'uscita da scuola

Lo hanno aggredito, poi lo hanno spintonato ed infine gli hanno rubato lo scooter. Vittima di due 15enni uno studente di un istituto professionale di Civitavecchia, finito nel mirino dei due rapinatori all'uscita da scuola. Sono stati i carabinieri della locale compagnia ad arrestare i due adolescenti, gravemente indiziati del reato di rapina nei confronti di un loro coetaneo.

In particolare, i militari della sezione radiomobile, nel transitare nei pressi di un istituto scolastico superiore, hanno sorpreso i due giovani che, con spinte e calci, avevano disarcionato dal sellino di un motorino un ragazzo 15enne di Civitavecchia, allontanandosi col veicolo lungo le vie del centro. Alla vista dei carabinieri, i due ragazzi hanno abbandonato lo scooter in strada e si sono dati velocemente alla fuga, ma sono stati bloccati dopo pochi metri.

Ricostruita la dinamica degli eventi, grazie al racconto della vittima e ad alcune testimonianze, i due giovani sono stati arrestati, mentre il ciclomotore è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. La giovane vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche, ottenendo una prognosi di 3 giorni.

Dai successivi accertamenti, è emerso che il 15enne e i 2 indagati frequentassero lo stesso Istituto professionale, motivo per cui gli investigatori stanno tentando di risalire ad eventuali altri episodi di cui i due indagati possano essersi resi protagonisti in passato.

Il tribunale per i minorenni di Roma ha convalidato gli arresti dei carabinieri, disponendo per gli indagati la misura cautelare della permanenza in casa, in attesa del processo.