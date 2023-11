Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato da una banda alla fermata del bus

Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato da una banda mentre si trovava alla fermata dell'autobus. Vittima un ragazzo, preso di mira in zona Alessandrino. Derubato, l'uomo si è poi diretto in un vicino supermercato dove ha chiesto aiuto ai familiari.

La rapina si è consumata intorno alle 16:30 dello scorso 17 novembre in viale Palmiro Togliatti. All'altezza di via del Pergolato la vittima è stata accerchiata da tre uomini. Accecato con lo spray urticante è stato poi derubato dei documenti e degli occhiali da sole.

È stato poi un passante a chiamare il 112 segnalando la presenza di tre giovani che si allontanavano rapidamente in direzione del Quarticciolo. Accompagnata in ospedale dai familiari, la vittima ha poi sporto denuncia in commissariato. Sulla rapina indaga la polizia.