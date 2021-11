Capannelle, seguiti allo sportello del bancomat e rapinati da un uomo armato

Avevano appena prelavato al bancomat quando sono stati minacciati da un uomo armato di coltello, che li ha aggrediti e rapintati. È quanto successo nella zona di Capannelle. A ricostruire i fatti, sono stati gli uomini della Sezione Volanti e del Commissariato Romanina che sono riuscti ad individuare e arrestare il responsabile di una rapina aggravata in concorso in piazza Ilia Peikov, nella zona di Capannelle Statuario.



Le vittime, secondo la ricostruzione, sono state minacciate con un coltello mentre stavano ritirando del contante presso uno sportello bancomat. Il malvivente, un rumeno 20enne, è stato immediatamente rintracciato in via Dei Tigli, in zona Centocelle, dove è stato trovato in possesso del coltello, della refurtiva e dell'auto utilizzata per commettere il colpo.