La rapina, poi lo sparo durante la fuga: l'assalto alla sala giochi per rubare incasso e gratta e vinci

Stavano giocando come ogni pomeriggio alle slot machine quando all’improvviso hanno fatto irruzione due uomini a volto coperto e armati di pistola. Attimi di panico ieri intorno alle 18.45 al Play Game, sala giochi al civico 35 di via del Mare a Pomezia. Con un casco in testa e la pistola in mano, i due si sono fatti consegnare l’incasso della giornata dalla commessa. Non contenti si sono anche fatti consegnare un pacco di gratta e vinci.

Messo a segno il colpo e lasciato tutti sotto choc, i due malvimenti si sono dati alla fuga. Hanno così raggiunto di corsa una moto posteggiata in una via non troppo lontana dalla sala giochi, inseguiti da alcuni testimoni che hanno provato a bloccarli e a recuperare la refurtiva, ancora non quantificata.

Nel disperato tentativo di farla franca, i due rapinatori hanno sparato in aria un colpo che ha terrorizzato i passanti e permesso loro di allontanarsi in sella allo scooter facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pomezia che adesso indagano. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state acquisite, così come la targa del mezzo: ciò che sperano i militari è che i due abbiano fatto un passo falso e, in una frazione di secondo, mostrato il loro volto agli occhi elettronici.