"Se rivuoi il cellulare, vieni con noi": pestato dal branco davanti alla stazione

È stato attirato in un vicolo, dove è stato picchiato e rapinato dal branco. È quanto successo vicino la stazione Termini, in via Giolitti, dove un turista è finito vittima di tre uomini. Tutto è iniziato quanto l'uomo aveva perso il suo smartphone e lo stava cercando in stra. Avvicinato da un gruppo di stranieri, i tre lo hanno convinto a seguirli in un vicolo dove avrebbe riavuto il suo cellulare dietro compenso.

Qui, però, i tre lo hanno aggredito, rubandogli 120 euro e l'orologio, per poi fuggire a piedi. La vittima ha dunque allertato i carabinieri che poco dopo hanno pizzicato uno dei componenti del gruppo in via Filippo Turati. Un 24enne, vestito nel modo indicato dalla vittima e con addosso la somma appena rubata, è stato fermato e, in caserma, anche riconosciuto dalla vittima.

È ritenuto responsabile di tentata estorsione e rapina aggravata in concorso. L'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari. È caccia agli altri due suoi complici.