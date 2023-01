Rapinata dello smartphone mentre parla al telefono

Rapinata dello smartphone mentre era impegnata in una telefonata. Succede al Pigneto dove gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato una donna di 22 anni perché gravemente indiziata del reato di rapina in concorso. Il 15 gennaio scorso, i poliziotti sono stati inviati in zona Pigneto, in quanto era giunta segnalazione di rapina consumata ai danni di una ragazza.

La donna ha raccontato ai poliziotti che poco prima, mentre camminava parlando al telefono, era stata avvicinata da due ragazzi, un uomo ed una donna che le avevano sfilato il telefono dalle mani scappando via insieme. La ragazza è stata poi bloccata, mentre l’uomo riusciva a fuggire. La donna è stata arrestata e su di lei gli agenti durante le indagini hanno appurato che gravava già la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per altri reati. L’arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere.

Furto scooter a Centocelle

Sono invece stati i poliziotti della sezione volanti con quelli del commissariato Torpignattara, ad arrestare un cittadino indiano di 35 anni perché gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato, poiché aveva tentato, in zona Centocelle, di rubare uno scooter parcheggiato. Evento scongiurato solo grazie all’intervento dei poliziotti allertati dal proprietario del mezzo. L’arresto è stato convalidato.