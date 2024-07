Rapina supermercato con una siringa: "Vi infetto". Bloccato dai commessi

"Vi infetto", così un uomo con in pugno una siringa ha provato a guadagnarsi la fuga da un supermercato che aveva appena rapinato nella zona della stazione Tiburtina, in zona Piazza Bologna. Il 39enne ha minacciato i lavoratori dell'esercizio commerciale di via della Lega Lombarda dopo essere stato sorpreso a rubare merce dagli scaffali.

In fuga, il malvivente è stato rincorso dai dipendenti nonostante un tentativo di colpirli sino all'arrivo dei carabinieri della stazione Piazza Bologna. Fermato dai militari con ancora la siringa in mano è stato arrestato per tentata rapina. Nessuno è rimasto ferito.