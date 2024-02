Rapina alle 8 del mattino: punta siringa contro il barista e minaccia di pungerlo

In crisi d'astinenza ha puntato una siringa sporca contro un barista minacciandolo di pungerlo ed eventualmente infettarlo. Un rapinatore mattutino, entrato all'opera in un bar di San Basilio. Cinquant'anni romano, dopo aver intimato al commerciante di dargli il denaro, è poi scappato con una banconota da 20 euro.

È stato lo stesso barista, di cui il rapinatore è cliente, a richiedere l'intervento al 112 intorno alle 8:00 di domenica mattina dopo essere stato minacciato nel suo locale di via Morrovalle. Arraffati 20 euro, il malvivente si è poi allontanato, presumibilmente in cerca di una dose di eroina.

Sul posto è intervenuta una volante della questura di Roma. Pantaloni neri, felpa rossa e giacca "bomberino", gli agenti lo hanno individuato poco distante, in via Recanati, altezza parco delle Balene. Fermato in via Pievebogliana alla vista dei poliziotti ha manifestato subito nervosismo.

Con ancora in mano la siringa sporca, nelle sue tasche gli agenti del IV nucleo hanno trovato la banconota appena rapinata. Identificato negli uffici del IV distretto San Basilio di polizia in un romano di 50 anni, sottoposto all'obbligo di dimora e gravato dalla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato per rapina aggravata e messo a disposizione della magistratura.