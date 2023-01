La banda delle "bionde": minacciano corriere e scappano con sigarette per 10mila euro

Banda delle "bionde" all'opera. Sono scappati con sigarette per 10mila euro tre rapinatori che hanno minacciato un corriere-fornitore che stava consegnando un carico in una tabaccheria. Il colpo lo scorso mercoledì in zona Val Cannuta.

La rapina si è consumata poco dopo le 10:30 del 25 gennaio all'altezza del civico 21 di via Bra. Qui la banda ha atteso l'arrivo del fornitore di sigarette che stava consegnando il carico ad una rivendita. Volti travisati, due dei malviventi sono scesi da un Fiat Fiorino ed hanno minacciato il lavoratore, con il terzo complice rimasto alla guida del furgone con il motore acceso.

Rapinati quattro scatoloni di sigarette, i ladri si sono poi dati alla fuga con un bottino di bionde quantificato in circa 10mila euro. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle di polizia. Ascoltata la vittima, la banda è riuscita al momento a far perdere le proprie tracce. Acquisite le immagini video della zona.